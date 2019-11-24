عمرو أديب يكشف تفاصيل لقائه مع محمد بن سلمان في السعودية



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه فوجىء أن الأمير محمد بن سلمان سلم عليه بحفاوة شديدة، وسأله عن حال مصر، مضيفا: "أنا قولتله المملكة تشهد تغير كبير"، لافتا إلى أن ولي العهد السعودي يتسم بالتواضع الشديد، ومحبوب جدا.



وأضاف أن السعودية ترى مستقبلا جديدا، كاشفا أن المملكة ستقيم مهرجان للفن، لافتا إلى أن بن سلمان طلب من أحد وزرائه فهد التونسي أن يشرح له ماذا يحدث في المملكة العربية السعودية، متابعا: "الجاكيت اللي كان لبسه الأمير محمد بن سلمان في الجولة تاني يوم كان تريند، والشباب السعودي بيسأل عليه".

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه حضر سباقات "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية بالدرعية بالسعودية يوم الجمعة الماضية، ثم تم دعوته هو وعدد من الشخصيات للغداء بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.