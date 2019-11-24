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انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:07 م
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الدكتور أحمد عز الدين
الدكتور أحمد عز الدين
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أطلقت مساء اليوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي، وذلك خلال مؤتمرها بأحد الفنادق الشهير بالقاهرة.

وتأتي هذه الإنطلاقة في إطار التطوير الهيكلي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، بما يضمن التميز في تقديم الخدمة الهيكلية، ويعطي مساحات أكبر للتمييز الهيكلي لخدمة المجموعة.

وأكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التتفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن إطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي يأتي استكمالا لإطلاق المجلس الطبي الموحد للمجموعة والذي يهدف إلى توحيد مستوى الخدمات الطبية بنفس مستوى الخدمات القياسية ذات الجودة العالمية.

وأضاف "عز الدين" أن هذا المجلس يصب في النهاية لخدمة المريض الذي يعتبر هو الهدف الأساسي للخدمة الطبية في مجموعة مستشفيات كليوباترا.
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
انطلاق المجلس الطبي لمستشفى القاهرة التخصصي
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الكلمات المفتاحية

مستشفيات كليوباترا مستشفى القاهرة التخصصي المريض المجلس الطبي الخدمة الهيكلية

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