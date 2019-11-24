رئيسة بوليفيا المؤقتة توافق على سحب الجيش في صفقة لتهدئة البلاد





آنييز

آنييز

آنييز"

وافق رئيسة بوليفية المؤقتة "جانين آنييز"، على سحب الجيش من مناطق الاحتجاج، وإلغاء قانون يمنحهم سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة كجزء من اتفاق "التهدئة" الأولي، الذي تم التوصل إليه في وقت مبكر من اليوم الأحد مع زعماء الاحتجاجات.وفي مقابل التنازلات، وافق أكثر من عشرة من قادة مجموعات السكان الأصليين والمزارعين والنقابات، الذين شاركوا في المحادثات على أن يأمر أتباعهم بإنهاء مظاهراتهم.كما يأتي هذا الاتفاق المؤلف من 12 نقطة بعد إقرار تشريع جماعي من قبل الكونجرس البوليفي، يوم أمس السبت، لإلغاء الانتخابات المتنازع عليها وتمهيد الطريق لإجراء تصويت جديد دون الرئيس السابق إيفو موراليس، وهو تقدم كبير في الأزمة السياسية.ولقي ما لا يقل عن 30 شخصًا حتفهم في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ انتخابات 20 أكتوبر، والتي كانت مزعومة بسبب مزاعم تزوير الانتخابات، مات معظمهم منذ تنحي موراليس في 10 نوفمبر.ويلقي القادة الاجتماعيون باللوم على الجيش في مقتلهم، حكومة آنييز، تنفي الاتهام.وقالت "" في تعليقات أذيعت على التلفزيون الحكومي في نهاية المحادثات في القصر الرئاسي "إذا لم تكن هناك حاجة لوجود الجيش في الشوارع، فلن يكون ذلك".وأوضحت، أنه بسبب الضرورة القصوى نشر الجيش، لم يكن لإساءة معاملة أي شخص أو لإظهار السلطة.وكجزء من الاتفاقية، سيظل الضباط العسكريون على حذر في الشركات الاستراتيجية الحكومية لمنع التخريب، كما تلزم الاتفاقية الحكومة بحماية الزعماء الاجتماعيين والمشرعين من الاضطهاد، وتقديم تعويضات لأفراد أسر الأشخاص الذين قُتلوا في الاشتباكات وإطلاق سراح المعتقلين في الاحتجاجات.ورفع المتظاهرون المناهضون للحكومة حواجز الطرق، بما في ذلك واحد في مصنع للغاز الطبيعي؛ حيث قتل تسعة أشخاص في اشتباكات هذا الأسبوع، قبل محادثات نهاية الأسبوع.ولوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون، قالت "" إنها سترسله إلى الكونجرس للموافقة عليه في وقت لاحق من اليوم.وستشمل محادثات اليوم، لأول مرة أندرونيكو رودريغيز، وهو زعيم مؤثر لمزارعي الكوكا، الذين دعوا إلى الاحتجاجات بعد تولي "الرئاسة، مشيرًا إلى خط الخلافة الدستوري.وقال خوان كارلوس هواراتشي، رئيس أكبر اتحاد لنقابات العمال في بوليفيا، والذي كان وسيطًا في المحادثات، منذ تلك اللحظة سيكون هناك تهدئة وسلام اجتماعي في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، لقد تقدمنا بنسبة 99٪.