تعرف على رد نادي دمياط الرياضي على واقعة "الراقصة"



انتابت حالة من الغضب أهالي دمياط، بعد تداول مقاطع فيديو وصور لوصلات رقص داخل إحدى صالات نادي دمياط الرياضي المؤجرة لاقامة الأفراح والمناسبات.



ومن جانبه قرر وزير الشباب والرياضة إحالة الواقعة للتحقيق، حيث قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن واقعة وجود راقصة في النادي الاجتماعي في محافظة دمياط، أحيلت للتحقيق من خلال الإدارة العامة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



وأضاف فوزي، أن عمل النوادي تحكمه ضوابط ولائحة داخلية، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق سوف تصدر تقرير عن ال واقعة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الواقعة.



عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى.



و شددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.



و وجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضى.



وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التى تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه فى أداء مهام عمله.



صرح نائب رئيس نادي دمياط الرياضي،هشام ابو طالب، اليوم الاحد، إن "هناك مغرضين يحاولون هدم كيان النادي، بنشر فيديو لحفلة حنة داخل المبنى الاجتماعي للنادي، تحييه راقصة بملابس خليعة، ومطرب شعبي".وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو، لحفل حنة يسميه أهل دمياط بـ "ضمة"، داخل المبنى الاجتماعي لنادي دمياط الرياضي، الذي يحتوي صالة أفراح، ويظهر الفيديو شباب يرقصون بصحبة راقصة ترتدي ملابس مكشوفة، على نغمات مطرب شعبي.وأشار "أبوطالب" إلى أنهم يأجرون صالة الحفلات، للراغبين في إقامة حفلات الزفاف، كما يحدث بمختلف الأندية على مستوى الجمهورية، واتخذ مجلس إدارة النادي قرارا سابقا بتخصيص صالة وتأجيرها لحفلات الزفاف والأفراح بحثا عن موارد لدعم ميزانيته، فقامت تلك القلة بالهجوم على إدارة النادي ولاتقام حفلة إلا وأن قاموا بتشويهها".ووصف "أبوطالب" المعارضين لهذه النوعية بأصحاب "القلوب سوداء" الذين يريدون إغلاق هذا المورد في الوقت الذي يحتاج فيه النادي إلى الدعم، قائلا: "لا ندري سر هذه الحرب وماذا سيستفيدون هؤلاء من تدمير وإغلاق هذا النادي العريق".