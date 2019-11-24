"التجارة" تعلن تنفيذ جولات تفتيشية على محطات الوقود





أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، مساء اليوم الأحد، أنها نفذت حملة تفتيشية على محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية؛ للتحقق من مطابقة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات؛ حيث أسفرت نتائج الجولات الرقابية عن تفتيش ومعاينة 463 محطة وتحرير مخالفتين اختلاف سعر خلال يومين.





وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التكاملية لوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بمختلف الأنشطة التجارية للرقابة على محطات الوقود.





هذا وأكدت وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة القيام بدورها في مراقبة أسعار المحروقات للأسعار المعلن عنها على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الاسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.





وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المحطات غير بالأسعار المعتمدة، من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على مركز بلاغات المستهلك على الرقم 1900، والموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.



