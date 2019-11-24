سميح ساويرس يكشف تفاصيل أزمة جزيرتي "أمون وقلادة "



وتابع أنه في أعقاب الثورة ثار النوبيون وأكدوا أنه لا يصح لأحد مثله أن يدعي ملكيتها، ومنذ هذا الوقت وهم في خلاف، متابعًا: "عندما إشتريت هذه الجزيرة كان الهدف إستكمال مشروع سياحي مع إيجوث أقوم به في جزيرة أمون حيث سيكون بها الفندق والمرافق في جزيرة قلادة من مطاعم وحديقة حيث تبعد الجزيرتين عن بعضهما قرابة 40 متر".



ولفت إلى أنه أنفق أكثر من 100 مليون جنيه قبل الثورة في مشروع جزيرتي قيلادة وأمون، متابعًا: "الدولة لن تسمح بمنعنا من إستكمال مشروعنا أكثر من ذلك، والأهالي يعتبروننا أغراب".



كشف سميح ساويرس، رجل الأعمال، تفاصيل أزمة جزيرتي "آمون وقلادة "، قائلًا إنها قام بشراء جزيرة قلادة قمت من ورثة المرحوم أنطوان قلادة، وإن الجزيرة موجودة في حوزة الورثة ومسجلة منذ أكثر من 70 عام.وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أنه قام بشرائها بعقد مسجل، لافتًا إلى أن الخريطة الرسمية للدولة في الشهر العقاري مكتوب عليها جزيرة قلادة من أيام الملك فاروق، لافتًا إلى أنه قام بشرائها من الورثة قبل الثورة في 2011 وبالتالي لا يمكن أن يكون خلاف أن هذه الجزيرة ملكية ورثة قلادة.