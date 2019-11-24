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إياد نصار: مسلسل حواديت الشانزلزيه واقعي ويتحدث عن القبح في حياتنا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:02 م
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إياد نصار
إياد نصار
لمياء علي
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حل الفنان إياد نصار ضيفًا مع الإعلامي وائل الإبراشي عبر برنامج كل يوم المذاع عبر فضائية ON E.

وتحدث إياد نصار عن مشاركته في مسلسل حواديت الشانزلزية، وقال إن المسلسل يناقش لأول مرة الحياة الواقعية في حقبة زمنية ماضية، وليس كباقي الأعمال التي تناقش هذه الحقبة بشكل رومانسي وتسلط الضوء على الحياة الجميلة والفساتين الكلاسيكية وقتها فقط، بل يرصد المسلسل كل ذلك بالإضافة للقبح الذي تخفى في قناع الجمال.

وأضاف إياد أنه غير مندهش من بعض الآراء السلبية التي تحاصر العمل من قبل البعض، وقال إن الإنسان يكره الشخص السئ أحيانًا لأنه رأى صفاته السيئة فيه، وهذا ماحدث في المسلسل، لأن المشاهد بالتأكيد وضعت إصبعها على جرحهم وشعروا بأن هذه الصفات الغير محمودة يتسمون ببعضها.




قصة المسلسل




جدير بالذكر أن مسلسل حواديت الشانزليزيه تدور أحداثه في حقبة الخمسينيات من تاريخ مصر، ويرصد  جمال هذه الحقبة من حيث الشوارع والأزياء والبيوت، وتلقي الضوء أيضاً علي رجل ثري متزوج من امرأة يحبها ولكنه يعشق السهر، مما يتسبب في مشكلات بينهما، ويعرض المسلسل الجانبين الاجتماعي والعاطفي بين الأزواج.

مسلسل حواديت الشانزليزيه من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، مي سليم، أماني كمال، إدوارد، قصة أيمن سليم ، سيناريو وحوار أيمن سليم ونهي سعيد، من إخراج مرقس عادل، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.
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