سارة الطباخ تخطف الأنظار بالأبيض في مهرجان "القاهرة السينمائي" (صور)



وظهرت سارة بفستان قصير فوق الركبة، وتحرص سارة على التواجد في فعاليات المهرجان منذ اليوم الأول.



فيلم "الفنار"، مرشح للاوسكار من إخراج روبرت إيجرز، ويشارك الفيلم بالقسم الرسمي خارج المسابقة، ويعد “الفنار”، من أكثر الأفلام التي نالت إشادة كبيرة في مهرجان “كان”.



تدور أحداث الفيلم، حول تتبع المخرج، لحارس فنار ملئ بالهلاوس، وتتطور الأحداث تدريجيًا إلى الجنون، أثناء عملهما.



تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.



حرصت المنتجة سارة الطباخ، على التواجد في عرض فيلم الفنار بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.