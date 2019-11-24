مفاجأة مدوية بقائمة منتخب الإمارات المشاركة في "خليجي 24"

كشف المدر الفني للمنتخب الإماراتي الهولندي فان مارفيك، قائمة الفريق الرسمية المشاركة في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 24" التي ستقام في الدوحة للفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 8 ديسمبر المقبل.









وتنطلق دورة خليجي 24 بمشاركة ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين ، حيث يلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.





وفبما يلي قائمة المنتخب الإماراتي :





علي خصيف ، خالد عيسى ، محمد الشامسي ، عادل الحوسني ،سالم راشد ، محمد مرزوق ، خليفة النوبي ، يوسف جابر ، الحسن صالح ، حمدان الكمالي ، محمد برغش ، أحمد برمان ، طارق أحمد ، عبدالله رمضان ، إسماعيل الحمادي، بندر الإحبابي ، خليل الحمادي ، ماجد سرور ، محمد العطاس ، علي صالح ، جاسم يعقوب ، خلفان مبارك ،أحمد خليل ،علي مبخوت.









واستبعد الجهاز الفني لاعب الوصل علي سالمين الذي سيجري عملية جراحية بالركبة قريبا ، ولاعب شباب الأهلي دبي وليد عباس الذي أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالعضلة الضامة وحاجته للعلاج والراحة قرابة 6 أسابيع.





فيما كانت المفاجأة الكبري الذي فجرها الهولندي فان مارفيك، هي استبعاد لاعب نادي الجزيرة عمر عبدالرحمن الذي تواجد في برشلونة الأيام الماضية لإجراء الفحوصات الطبية والتحق بمعسكر المنتخب بدبي متأخراً، وعليه قرر الجهاز الفني عدم الزج فيه في البطولة التي ستُلعب بشكل مضغوط، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى برشلونة لإستكمال برنامجه العلاجي.



