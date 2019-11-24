الجن خطفة.. أهالي منطقة القرشى بطنطا يكشفون تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء جثة شاب (صور)

كشف أهالى منطقة القرشي التابعة لدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، أن الشاب المفقود كان متواجد مع آخرين أثناء التنقيب عن الآثار وقام لأداء عمل معين ولم يعد مما جعل المرافقين له يظنون أنه سقط فى الحفرة، وعقب البحث عنه فى الحفرة لم يجدوة فظنوا أن الجن خطف جثته.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من الواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد وجود بلاغ بسقوط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار أسفل منزل بمنطقة القرشي.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، الى مكان الواقعة، برئاسة الرائد أحمد الهرميل، مفتش مباحث طنطا، والرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات الحماية المدنية والإسعاف.



وكشفت مصادر أمنية، أن أقوال شهود العيان وأهالي المنطقة تبين أن الحفرة ذات عمق كبير وممتلئة بالمياه، وسقط شخصين فيها أثناء أعمال الحفر، ورغم شفط المياه لم يتم العثور علية، وهو ما يثير الدهشة والاستغراب، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.