بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخص من بينهم 5 أطفال إثر حادث انقلاب بالمنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 16 آخرين من بينهم 5 أطفال إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الشرقي المار على قرية بني عبيد، أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.



وبإنتقال قوات الامن إلى مكان البلاغ تبين وفاه محمود محمد محمود عبد الكريم، مقيم بمحافظه سوهاج 26 عاما، وإصابة كلا من:_ خلف إبراهيم مصطفى 27عاما، مقيم بمحافظه سوهاج، مصاب بكسر بالذراع الايسر وسحجات وكدمات متفرقه في الجسد، ومحمود محمد جمعه محمد، 20 عام، مجند، مصاب بخلع في الكتف الأيمن، صبري محمد محفوظ عبد الظاهر، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الايمن، احمد حماده احمد 10 سنوات، طالب، مصاب بكسر بالقدم الايمن، يوسف محمد محمود ثلاث سنوات، مصاب بجرح قطعى بالراس 10سم، رافت محمدين عبد الله 69 سنه، مصاب بخلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات متفرقه في الجسد، مروه راضي محمد عبد الله، ثلاث سنوات مصابة بجرح متهتك بفروه الراس، سعيده احمد أحمد، 40 سنه، مصابه، بجرح قطعي بفروه الراس بطول 5 سم واشتباه كسر القفص الصدري وسحجات وكدمات متفرقه في انحاء الجسد.



كما أصيب كلا من: باسم صفوت فرغل، 35 سنه، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد كامل مدكور، 33 سنه، مصاب بإشتباة ما بعد الارتجاج، وكسر بالساق اليمني، سيف محمد محمود اربع سنوات سوهاج مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، شريفه احمد صالح 32 سنه بدون عمل مصابه في سحجات وكدمات، رشا عمر احمد، 36 سنه، بدون عمل، مصابة بسحجات وكدمات، وحمدي حامد عامر، 40 سنه، عامل بناء، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى وجرح قطعي بالراس 3 سم، وسحجات وكدمات، واحمد حمدي حامد،8 سنوات،طالب، مصاب بجرح قطعى بالراس بطول حوالي 3 سم، وسحجات وكدمات الجسد، وسيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ما يقرب من 40 عام مصابه بمفصل الركبه،و اشتباه مابعد الارتجاج.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.