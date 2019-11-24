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تعليم قنا يكرم 18 طالبًا بمعهد النور للمكفوفين بقنا لحفظهم القرآن الكريم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:44 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرم الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، 18 طالبا من طلاب معهد النور للمكفوفين لتميزهم في مسابقة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي نظمتها إدارة العلاقات العامة بالتنسيق مع توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية.

جاء ذلك في حضور صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور محمد مصطفى موجه عام اللغة العربية والدكتور أحمد سعد مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية وإسلام أحمد أمين راعي التكريم ومقدم الجوائز المادية للطلاب وعادل أبو الحمد مدير المعهد ونخبة من موجهي المديرية وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

استهل الحفل بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم للطالب عصام الدين اعقبها كلمة الدكتور أحمد جريو مدير إدارة العلاقات العامة التي عبر فيها عن شكره لأسر المكرمين لغرس فضل وقيمة القرآن في نفوسهم وشكره إدارة المعهد التى تعزز وتنمي فيهم تلك القيمة العظيمة ولم ينس شكر أبناء المثقف الراحل الذين آثروا السير على درب والدهم الراحل – رحمه الله – في مكافأة وتشجيع هؤلاء الطلاب.

أكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التعليم بقنا، في كلمته بالاحتفالية أن حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته يحقق للمجتهد فيه قدر من السمو الاخلاقي والتوازن النفسي والمثابرة والرضا والشفافية، مشيرًا إلى حرصه على الحضور والمشاركة في هذا التكريم كل عام نظرًا لأن القرآن يؤثر بشكل كبير على شخصية الإنسان لما يحوي من قواعد وأسس ثابتة لبناءها ويحقق للطالب درجات من التأمل والتفكر في معجزات الخالق وزيادة الإبداع.
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الكلمات المفتاحية

مصر قنا تعليم القران الكريم اخبار

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