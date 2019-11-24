الجيش الليبي يسيطرعلى محور الرملة جنوب طرابلس

تمكنت قوات الجيش الليبي، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على محور الرملة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "قواتنا تسحق الميليشيات وتدحرهم في محاولتهم التقدم نحو منطقة الرملة"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري اليوم الأحد.

هذا وكانت مصادر عسكرية، قد أفادت في وقت سابق أن وحدات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية، حيث نجحت في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني، كما نجحت في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد.

ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل الماضي، كبد الجيش المليشيات والجماعات الإرهابية العديد من الخسائر الفادحة، واستنزف طاقتها، بعد تدمير أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة ومقتل وإصابة عدد من قادة المليشيات.

وارتفعت وتيرة القتال والتصعيد ووصول دعم موسع للمحاور من قوات الاقتحام والصاعقة والمدفعية والدبابات، حيث تمكن الجيش الليبي من فرض سيطرته على العديد من المناطق المتقدمة في المحاور، خاصة معسكر اليرموك ومنطقة الهيرة والعزيزية الرابطة بين طرابلس وغريان.