Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسميًا.. المصري يُجدد تعاقده مع إيزي إيميكا لثلاثة مواسم إضافية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
نجح مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي في تجديد التعاقد مع لاعب الوسط النيجيري إيزي إيميكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم.

ووقع اللاعب النيجيري على عقود تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدي لمدة 3 مواسم إضافية في حضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري، وطارق هاشم وشريف مزروع وأحمد الشملة أعضاء مجلس إدارة النادي، ووائل الخربتاوي وكيل اللاعب.

وسيرتبط إيميكا بعقد يمتد مع المصري حتى نهاية موسم 2022 - 2023، وذلك بناء على موافقة إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وكان إيميكا قد انضم لصفوف النادي المصري البورسعيدي مطلع موسم 2019/2018 بعقد يمتد لموسمين قادمًا من الداخلية.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي مع المصري البورسعيدي في 18 مباراة بإجمالي 1362 دقيقة.

ويستعد المصري لمواجهة إف سي نواذيبو الموريتاني الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية".
Advertisements

أخبار تهمك

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 21 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status