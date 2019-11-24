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عاجل.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف لـ"الفجر" موعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:24 م
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الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
الفجر
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أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن المحاولة الثانية للإطلاق غدًا الاثنين، مشيرًا إلى أنه تم حل المشكلة الفنية، وبدأ العد التنازلي.

وأوضح القوصي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن موعد الإطلاق الساعة 11 و8 دقائق بتوقيت القاهرة.

"طيبة 1".. إطلاق القمر الصناعي المصري غدا الاثنين الساعة 11 و8 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة بعد حل المشكلة الفنية

ويترقب العالم أجمع إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، ومن المتوقع أن يُحدث طفرة كبيرة في مجال الاتصالات وخدمات الإنترنت في مصر، وكان من المقرر أن يُطلق القمر الصناعي المصري من قاعدة بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، مساء الجمعة الماضية، في تمام الساعة 11:08، ولكن تم تأجيل إطلاقه بسبب عُطل فني.

إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدا الاثنين

وقال الدكتور محمد القوصي، في تصريحات سابقة لـ"الفجر"، مساء اليوم، إن لجنة من الخبراء بالوكالة تعكف الآن على دراسة تحديد أنسب موعد لإطلاق القمر الصناعي المصري طيبة1، مؤكدًا على أن إطلاق طيبة 1 ستحدده عدة عوامل ومتطلبات.

إطلاق "طيبة 1" غدا الاثنين بعد حل المشكلة الفنية

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن القمر الصناعي "طيبة 1" سيُحدث طفرة في مجال سرعة الاتصالات والإنترنت بمصر، مشددًا على أن القمر الصناعي سيقدّم حلولًا لمشكلة بطء الاتصالات وانقطاعها في المناطق النائية، وعطل "سيستم" العمل في المصالح الحكومية والخاصة.

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