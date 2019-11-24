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قيادي إخواني سابق يفضح الجماعة على الهواء

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:31 م
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الدكتور أحمد ربيع غزالي
الدكتور أحمد ربيع غزالي
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد ربيع غزالي، القيادي الإخواني السابق، إن حسن البنا كان فكره متشبع بالتكفير، وسلطوي وإقصائي، لافتًا إلى أن الإخوان لديهم مخطط استراتيجي قديم من الاستضعاف ثم التمكين ثم إنشاء جيش نظامي مسلح لتهديد الدولة.

وأضاف "عزالي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن اعتصام رابعة أفرغ عددًا من الخلايا المسلحة العنقودية التي قامت بعمليات إرهابية ضد الدولة.

وأشار إلى أن فكر حسن البنا هو الذي حرف الأفكار الإسلامية لتتحول إلى أفكار سياسية وأمنية، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تكفر الحكام بمجرد الاختلاف معهم، وأن حسن البنا تبنى عداوة للدولة منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن الإخوان يحرفون آيات القتال في القرآن الكريم لتصوير أنفسهم أنهم هم المؤمنون وغيرهم الكافرون، لافتًا إلى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يحتاجون إلى طبيب نفسي لمعالجة أفكارهم.
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الكلمات المفتاحية

حسن البنا الدولة الخلايا المسلحة الإخوان اعتصام رابعة

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