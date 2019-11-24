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ليلى علوي تشارك في مبادرة "فيها حاجة حلوة"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:28 م
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ليلى علوي
ليلى علوي
حسام يونس
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نشرت الفنانة ليلى علوي، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهرت "علوي"، في الصورة وهي ترتدي بدلة باللون الأبيض وبلوزة باللون الأبيض وجذاء باللون الأسود يليق مع ملابسها، وتركة شعرها منسدلاً، مع ميك أب هادي يزيد من جمالها .

وعلقت علي الصورة قائلاً: "فخورة بوجودي في مبادرة فيها حاجة حلوة تحت رعاية زينب بشير سفيرة جمعية موناكو، ولابد من توعية الأجيال الجديدة، وتدعيم المبادرة بتنظيم رحلات مدرسية ليهم وتعريفهم بتاريخ وإنجازات القوات الجوية.

وجاءت أبرز التعليقات علي الصورة التي قامت بنشرها علي إنستجرام ، علي النحو التالي ، حيث علق أحد المتابعين قائلاً: " بما انك لابسه بلوزة بأول حرف من اسمي بعترفلك اني بحبك مووووووت يا اجمل فنانة تحياتي سولافا بسيوني"، وعلق آخر" الجميلة ليلي علوي"، وآخر " حبيبتى يا اجمل لولا قمر فنانه جميله ومحترمه".

ويذكر أن "علوي" شاركت مؤخرا في مسلسل "هي ودافينشي" ، بطولة ليلي علوي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبدالغني، مي سليم، بيومي فؤاد، حسام فارس، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج محمد ممدوح و ممدوح شاهين.

وفي نفس السياق، شاركت الفنانة في العديد من الأعمال الفنية ومنها، "العائلة"، "بنت من شبرا"، "حكايات وبنعشها"، "نابليون والحروسة"، "وبنت الأصوال"، "طيور الصيف"، "شمس"، "تعالي نحلم ببكرة"، "لحظات حرجة"، "نور الصباح"، "حديث الصباح والمساء"، "الشوارع الخلفية"، "وتوالت الأحداث عاصفة"، "البؤساء"، "إشارة مرور"، "الرجل الثالث"، "حلق حوش"، "المصير"، "تفاحة"، "حب البنات"، "الذل"، "تحت التهديد"، "ليلة البيبي دول"، "سمع هس".

بالإضافة إلي عدد من المسرحيات التي شاركت فيها مثل، مسرحية " عش المجانين"،  "الجميلة والوحشين"، "البرنسيسة"، "صدق او لا تصدق"، "ابتسامة وراء قضبان". 

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