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متحدث البرلمان: اتخاذ قرار حول مصير النائب أحمد طنطاوي خلال أيام

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:28 م
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النائب أحمد طنطاوي
النائب أحمد طنطاوي
كساب أحمد
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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان قرر احالة النائب أحمد طنطاوي إلى لجنة لتحديد مصيره في البرلمان، بعد مطالبه لإعادة النظر في التعديلات الدستورية.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك فرق بين ابداء وجهة النظر السياسية، والتطاول على إرادة الشعب المصري التي تعلو فوق أي إرادة.

وأشار إلى أن أحمد طنطاوي جانبه التوفيق عند حديثه بضرورة مراجعة التعديلات الدستورية، معقبا: "ما قام به طنطاوي هو التعدي على ارادة الشعب المصري التي تحكمنا جميعًا، لافتَا إلى أن لجنة القيم هي محكمة المجلس، ولها الحق في اتخاذ أي قرار، متوقعًا أن تتخذ اللجنة قراراها بحق "طنطاوي" خلال أيام.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب النائب أحمد طنطاوي اللجنة الشعب المصري التعديلات الدستورية

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