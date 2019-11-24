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"خضير": مصر إلا أنها ما زالت متصدرة إفريقيا في حجم الإستثمارات الأجنبية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:25 م
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محمد خضير
محمد خضير
هدى عبدالرازق
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أكد محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك عناصر خارجية تؤثر على عملية جذب الاستثمارات للدولة وتقوم بالتأثير على هذه العملية بشكل كبير، موضحا أنه برغم انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلا أنها ما زالت متصدرة إفريقيا.

وأضاف "خضير"، خلال حوراه في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن مصر ما زالت تعاني من بعض المشاكل الداخلية فيما يتعلق بتفعيل أدوات الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تقضي على عملية التعطيل الزمني للمنظومة الاستثمارية، مؤكدا أن قانون الاستثمار هو بمثابة نقطة انطلاق وتهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأشار الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أنه يجب أن يكون هناك منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية بالاستثمار تقوم بالترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة من خلال الحزم التحفيزية الموجودة في برنامج التحفيز، مشددا على أنه يجب أن يتم اتخاذ القرارات المحفزة من قبل بعض الهيئات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.
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الكلمات المفتاحية

قانون الاستثمار الاستثمار الاجنبي المباشر الاستثمار الاجنبي

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