السفير الأمريكي يزور "معرض السيارات" في موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رئيس موسم الرياض، مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، يزور معرض الرياض للسيارات في موسم الرياض ويبدي إعجابه".

هذا وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، فتح معرض السيارات في الجنادرية، مجانًا لكل الزوار، اعتبارًا من يوم أمس السبت.





وأوضح رئيس موسم الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، أنه "اعتبارًا من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار، حياكم كلكم في الجنادرية".





وكشفا تركي آل الشيخ، عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة "معرض الرياض للسيارات بالجنادرية".





وذكر، أن "سيارة 2030"، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض، وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.





هذا وانطلقت فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق "موسم الرياض"، يوم الخميس الماضي، وستستمر حتى الخميس المقبل 26 من نوفمبر 2019م.



