Advertisements
Advertisements
Advertisements

السفير الأمريكي يزور "معرض السيارات" في موسم الرياض

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلن المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رئيس موسم الرياض، مساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، يزور معرض الرياض للسيارات في موسم الرياض ويبدي إعجابه".

هذا وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، فتح معرض السيارات في الجنادرية، مجانًا لكل الزوار، اعتبارًا من يوم أمس السبت.

وأوضح رئيس موسم الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، أنه "اعتبارًا من الغد قررت فتح معرض السيارات للجميع مجانًا لكل الزوار، حياكم كلكم في الجنادرية".

وكشفا تركي آل الشيخ، عن سيارة المستقبل "سيارة 2030"، خلال مؤتمر صحفي عقده في منطقة "معرض الرياض للسيارات بالجنادرية".

وذكر، أن "سيارة 2030"، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض، وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات؛ حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.

هذا وانطلقت فعاليات منطقة "معرض الرياض للسيارات" المنطقة الثالثة من مناطق "موسم الرياض"، يوم الخميس الماضي، وستستمر حتى الخميس المقبل 26 من نوفمبر 2019م.

موسم الرياض
هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11، التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، ويصل عدد فعاليات "موسم الرياض"، إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

السفير الأمريكي يزور "معرض السيارات" في موسم الرياض
السفير الأمريكي يزور "معرض السيارات" في موسم الرياض
السفير الأمريكي يزور "معرض السيارات" في موسم الرياض
السفير الأمريكي يزور "معرض السيارات" في موسم الرياض
السفير الأمريكي يزور "معرض السيارات" في موسم الرياض
السفير الأمريكي يزور "معرض السيارات" في موسم الرياض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسم الرياض معرض السيارات سيارة المستقبل سيارة 2030 السفير الامريكي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ 33 دقيقة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 12 ساعة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ يعرض ما يخص "موسم الرياض" السعودي

تعرف على هدية تركي آل الشيخ لـ"موسم الرياض" السعودي (فيديو)

تركي آل شيخ: لولا محمد بن سلمان ماحدث "موسم الرياض الترفيهي"(فيديو)

تركي آل الشيخ يكشف عن مفأجأة حفل محمد رمضان المرتقب للجمهور السعودي

"آل الشيخ" يكشف عن حدث استثنائي تشهده المملكة لأول مرة

"آل الشيخ" ينفي ما تداول حول سقوط شخص من أحد الألعاب الترفيهية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status