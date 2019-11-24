تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة وذلك عندما يحل ضيفًا على نظيره الجونة في الخامسة من مساء الاثنين، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في الدوري حيث حصد الفريق الأحمر 3 انتصارات سابقة على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.



ويعود الأهلي للمشاركة في الدوري المصري مرة أخرى بعد توقف المسابقة لفترة طويلة بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي توج بلقبها بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.



واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الجونة.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول



خط الوسط : حسام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات



خط الهجوم : جونيور أجاي.