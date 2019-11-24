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آخر أخبار محمد صلاح اليوم 24 نوفمبر| ترشيحه لجائزة الأفضل إفريقيًا.. وتعليق غريب على ضمه بالأوليمبياد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:06 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الأحد 24 من نوفمبر الجاري.

"أخبار صلاح اليوم"

كلوب يحدد موعد عودة صلاح للمباريات

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة المصري محمد صلاح، للمباريات.

وغاب محمد صلاح، عن المشاركة في فوز فريقه مساء أمس السبت على نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال يورجن: إن صلاح لم يلعب أمام بالاس، ولكنه سيكون جاهزًا لمواجهة نابولي، في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة بالتشمبيونزليج.

ليفربول يهنئ صلاح

حرص الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، على تهنئة ثلاثي الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا، لترشحهم في جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي على "تويتر": تهانينا إلى مُحمد صلاح و ساديو ماني ونابي كيتا ترشحهم إلى قائمة أفضل لاعب في أفريقيا.

وأضاف في التغريدة: نتمنى لكم التوفيق دائمًا يا ريدز.

"أخبار صلاح الآن"

صلاح بجوار تريزيجه في جائزة الأفضل إفريقيًا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا.

وضمت القائمة 30 لاعبًا وهم :-

شوبو مواتينج - كارلوس أندريه ماتيسينورو - بغداد بونجاح - أندريه أونانا - أشرف حكيمي - إدريس جاي - حكيم زياش - كودجو فودوه لابا - فرجاني ساسي - دينيس أونيانجو - مبوانا ساماتا - محمود حسن "تريزيجيه" - خاليدو كوليبالي - جوردان أيو - إسماعيل بن ناصر - إيجالو - نيكولاس بيبي - نابي كيتا - موسى ماريجا - محمد صلاح - طه ياسين الخنيسي - ساديو ماني - رياض محرز - بيير إيميريك أوباميانج - ريكي تاو.

شوقي غريب يعلق على انضمام صلاح في الأوليمبياد

علق شوقي غريب على إختيار اللاعبين الثلاثة المقرر إنضمامهم لقائمة المنتخب الوطني الأولمبي في طوكيو 2020.

وقال شوقي غريب المدير الفني لشباب الفراعنة، على أن رمضان صبحي قائد الفريق كان لديه تحدي خاص في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وصرح شوقي غريب عبر قناة "إم بي سي مصر": "رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي، كان لديه تحدٍ خاص بعد تحميله إخفاق مصر في مونديال روسيا".

وواصل غريب حديثه: "أنا أخبرت صبحي أنه سيكون قائد المنتخب الأولمبي، وستعمل معنا بهدوء دون ضغوطات من التي تلاحقك".

وتطرق شوقي غريب للتعليق على محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي وموقفه من الانضمام للمنتخب الأولمبي، حيث قال : "صلاح هو أكبر دعاية لمصر في الخارج، ولنا الشرف أن ينضم للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد فهو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم ولكن بشرط أن يعلن رغبته في ذلك".

وأكمل غريب : "لكن هذا الحديث سابق لأوانه، ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذي تربطني به علاقة طيبة تحدث في هذا الأمر، وقال إن مدرب منتخب مصر لم يختر صلاح بعد".

وأنهي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي حديثه: "لماذا نسبق الأحداث، لماذا نفكر في هذا الأمر حاليًا".

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