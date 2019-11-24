Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على حقيقة عدم مشاركة رونالدو هل الاصابة أم المشاكل مع ساري ؟

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:01 م
Advertisements
رونالدو
رونالدو
محمد حسين
Advertisements
قدم البرتغالي كرستيانو رونالدو العديد من الإنجازات في عالم المستديرة، وهو الأمر الذي لا يختلف عليه اثنين ان رونالدو اصبح اسطورة في تاريخ كرة القدم .

هل يعاني رونالدو من اصابة ؟ ولماذا لايشركه ساري ؟

منذ وصول المدرب الايطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي السابق، الي قيادة السيدة العجوز هذا الموسم وهو يتجرأ لإخراج كرستيانو رونالدو من المباراة، او يشركه كبديل وهو الامر الذي لايسمح به رونالدو حيث عبر رونالدو عن تغييره في مباراة دوري الابطال الماضية وبعدها اكد ساري ان رونالدو كان يعاني من اصابة .

لماذا يشارك رونالدو مع المنتخب البرتغالي وهو مصاب ولا يشارك مع فريقه يوفنتوس ؟

كثرت الأقاويل حول كيف لرونالدو المصاب ان يشارك مع منتخب بلاده ولا يشارك مع فريقه يوفنتوس، وهو الامر الذي اثار جدل في الشارع الكروي علي التأكيد ان هناك علاقة متوترة بين النجم كرستيانو رونالدو ومدرب فريقه ماوريسيو ساري، حيث ادعي المدرب ان اللاعب مصاب لذلك لايشارك وفي نفس الوقت شارك رونالدو ف فوز منتخب بلاده وسجل هاتريك .

ساري يسعي ان يتقمص شخصية زيدان مع رونالدو

وكشفت العديد من الصحف الايطالية ان المدرب الايطالي "ماوريسيو ساري" يريد أن يتقمص شخصية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع رونالدو ، حيث كان يريح رونالدو في المباريات السهلة من اجل انفجار رونالدو في مباريات دوري الابطال والمباريات الكبيرة مع الفريق ، وهذا مع حدث مع رونالدو حيث ساهم بشكل كبير في فوز الملكي بثلاث بطولات دوري ابطال اوروبا .

بيع رونالدو في نهاية الموسم

بعد العلاقة المتوترة بين البرتغالي كرستيانو رونالدو ومدربه ماوريسيو ساري، قد يخرج النجم البرتغالي من الفريق عقب نهاية الموسم الجاري من اجل الانضام الي فريقه السابق مانشستر يونايتد، او خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي من بوابة باريس سان جيرمان .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رونالدو الدوري المصري الدوري الاسباني

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

منذ ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ أقل من ساعة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رونالدو يسجل هدفه الأول مع يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

كريستيانو رونالدو يتحول إلى CR9

تعرف على مباريات يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" في أغسطس

ماندزوكيتش يحسم مستقبله مع يوفنتوس بعد تجاهل ساري

رونالدو في طريقه للرحيل عن يوفنتوس.. والوجهة الجديدة بانتظاره

مفاجأة.. رونالدو يعود لريال مدريد في الشتاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status