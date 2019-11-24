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راؤول خيمينيز .. أن تكون معروفاً لرواد "الفانتازي" فقط

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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راؤول خيمينيز
راؤول خيمينيز
عبدالقادر عرابي
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نعم ، لكرة القدم وجه ظالم في كثير من الأحيان، فدائماً تسرد التحليلات لهدف لرونالدو، ويسال الحبر لمهارة أو مراوغة لميسي، تزداد التقارير عند أي أزمة لنيمار، تعالى الأصوات بلمسة لمحمد صلاح، في الوقت الذي يقدم فيه لاعبون كثر آداء رفيعاً وأرقاماً مميزة مع أندية غائبة عن المتابعة.

وفيظل تلك الأجواء، نجد نجوماً ربما لا تتمتع بالشهرة الكبيرة مع أنديتها أو منتخبات بلادها، لكنها في الوقت ذاته تقدم ما يستوجب على الجميع رفع القبعة لهم.

راؤول خيمينيز .. نجم وولفرهامبتون الأول

أحد هؤلاء النجوم، هو المهاجم الدولي المكسيكي "راؤول خيمينيز" نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي والقطعة الأهم في تشكيل البرتغالي "نونو سبريتو سانتو" مدرب الذئاب.

ربما لا يعرف الجميع قيمة هذا الإسم سوى رواد لعبة "فانتازي بريمييرليج" الشهيرة، التي تتيح للشخص التعرف أكثر وأكثر على لاعبي الدوري وإختيار أكثرهم كفاءة.

ولا يمكن تصور فريق ولفرهامبتون دون خيمينيز، لذلك فالنجم المكسيكي الدولي لم يغب عن أي مباراة لفريقه هذا الموسم سواء في بطولة الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي.

وخيمينيز من المهاجمين أصحاب القوة الكبيرة والبنية الجسدية العالية، بالإضافة لذكائه الشديد في التحركات وتبادل المراكز مع زميليه دييجو يوتا أو باتريك كوتوروني، لذلك فهو من أخطر مهاجمي الدوري الإنجليزي وأكثرهم إزعاجاً للمدافعين.

كما يمتاز خيمينيز بكفائته العالية أمام المرمى، وإستغلاله أنصاف الفرص عوضاً عن إجادته ألعاب الرأس، لكن ما يعيبه البطء النسبي له وتقلص خطورته خارج منطقة الجزاء.

كالعادة ... راؤول يسجل مجدداً

زار نادي ولفرهامبتون واندررز فريق بورنموث بملعب الأخير "فيتاليتي" ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز رفاق خيمينيز بنتيجة هدفين مقابل هدف، كان لراؤول الفضل في هذا الإنتصار بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 31 ليقود فريقه للمركز الخامس في جدول ترتيب البريمييرليج متفوقاً على مانشستر يونايتد وأرسنال.

راؤول خيمينيز جنباً إلى حنب مع رحيم ستيرلنج

وبهدف خيمينيز أمس، أصبح الدولي المكسيكي صاحب الـ 28 عاماً هو أفضل مسجل بين لاعبي الدوري الإنجليزي في جميع البطولات برصيد 14 هدفاً، وذلك رفقة نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا رحيم ستيرلنج.

هداف من الطراز الفريد

ويمتلك خيمينيز ميزة الإستمرارية في تسجيل الأهدف، فقد إستطاع التسجيل في كل البطولات الممكنة تقريباً وهي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي مع ولفرهامبتون، والكأس الذهبية وكأس القارات والتصفيات المؤهلة لكأس العال عن منطقة الكونكاكاف مع منتخب بلاده المكسيك.
ووصل خيمينيز للهدف رقم 99 في مسيرته الإحترافية مع الأندية التي لعب لها وهي وولفرهامبتون وبنفيكا البرتغالي وأتليتيكو مدريد الإسباني وأميركا المكسيكي، ليكون على أعتاب الهدف رقم 100 في مسيرته.
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