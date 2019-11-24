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الزراعة: شراء الفيل الواحد لحديقة الحيوان بـ 300 ألف دولار

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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الدكتورة منى محرز
الدكتورة منى محرز
كساب أحمد
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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة تريد شراء زرافة وفيل وخرتيت لحديقة الحيوان بالجيزة، مشيرًا إلى أن الحديقة منذ 50 عامًا لم تشهد تطور بشكل جيد، وتعمل حاليًا على مبادلة بعض الأنواع المتواجدة في الحديثة بأنواع أخرى في حدائق أخرى.

وتابعت نائب وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ثمن الفيل الواحد يصل لـ300 ألف دولار، وهذا مبلغ غير قليل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على رفع مستوى كفاءة الحديثة التي كانت حديقة عالمية،

وأوضحت أن تكلفة تطوير حديقة الحيوان 50 مليون جنيه كمرحلة أولى، خاصة انها لم تطور منذ سنوات كثيرة، مشيرة إلى أن دخل الحديقة يختلف من موسم لموسم، والمشكلة الاكبر في الحديقة هو توفير التغذية الخاصة للحيوانات أنها أصبحت مكلفة جدًا

وأوضحت أن هناك ضرورة لإنشاء أكثر من حديقة، لكي تكون متنفس للأهالي مشيرة إلى أن حديقة حيوان الجيزة لن تغلق، وسيتم إنشاء لها فروع أخرى.
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