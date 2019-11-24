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بكري: تصريحات السيسي الأخيرة خير دليل على التعديلات الوزارية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:57 م
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الكاتب الصحفي مصطفى بكري
الكاتب الصحفي مصطفى بكري
أمنية فوزي
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علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى إفريقيا 2019، قائلًا إن تصريحات الرئيس السيسي خير دليل على وجود تعديلات وزارية مرتقبة، موضحًا أن السيسي تحدث في هذا الأمر، وعبر عن أسفه لفشل الحكومة المصرية في إقناع المستثمرين بالعمل في مصر.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أنه رغم البنية التشريعية والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار، لكن الاستثمارات لم تأتِ وهو اتهام مباشر لوزارة الاستثمار.

وأشار إلى أن معلومات بدأت تتردد حول إلغاء وزارة الاستثمار، وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
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الكلمات المفتاحية

منتدى أفريقيا 2019 مصطفى بكري عبد الفتاح السيسي تعديلات وزارية المستثمرين

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