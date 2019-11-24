Advertisements
Advertisements
Advertisements

حزب الليكود: نتنياهو لن يقدم استقالته

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:44 م
Advertisements
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
وكالات
Advertisements
أكد حزب الليكود الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يقدم استقالته من منصبه على خلفية تهم الفساد الموجهة له.



ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن مسؤولين في الحزب لم تسمهم، إن نتنياهو لا ينوي الاستقالة، وقال في محادثات مغلقة إن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ارتكب خطأ عندما قرر الاستقالة، وأنا لن أكرر خطأه، ولن أستقيل.



ومنذ توجيه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، ومحاكمته بـ 3 تهم فساد في 3قضايا مختلفة، يتعرض نتانياهو لمحاولات لدفعه خارج المشهد السياسي الإسرائيلي.



وبدأت هذه المحاولات من خلال مطالبة أعضاء في حزب الليكود بإجراء انتخابات، لاختيار خليفة لنتانياهو في رئاسة الحزب، وهو ما يرفضه نتانياهو بشكل نهائي.



ويرفض نتانياهو التهم الموجهة إليه، واعتبرها في سياق محاولة لإقصاء اليمين الإسرائيلي من الحكم في إسرائيل، كما طالب بالتحقيق مع المحققين الذين حققوا معه، ووجهوا لهم 3 تهم بالفساد وخيانة الأمانة.



وسيستمر نتانياهو في منصبه كرئيس لحكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، لحين تشكيل حكومة إسرائيلية، حيث تعذرت جهوده وجهود خصمه السياسي بيني غانتس، في إحراز تقدم في هذه الحكومة، فيما تنتظر "إسرائيل" جولة ثالثة من الانتخابات خلال مارس المقبل، ما لم يحدث اختراق في هذا الملف من قبل الكنيست الإسرائيلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لن يقدم فساد حزب الليكود بنيامين نتنياهو استقالة

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

منذ ساعة و 10 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس الأركان الإسرائيلي يشكل حزبا جديدا لمنافسة نتنياهو

"يمين الوسط" يهدد حياة نتنياهو السياسية

بعد اتهامه بالفساد.. تظاهرة تطالب نتنياهو بالاستقالة

رشق نتنياهو بـ"رأس بندورة"

"نتنياهو" و"غانتس".. هل تشهد إسرائيل حكومة وحدة؟

استسلام أم فشل.. نتنياهو يدعو غانتس إلى الانضمام إليه وتشكيل "حكومة وحدة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status