حزب الليكود: نتنياهو لن يقدم استقالته

أكد حزب الليكود الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن يقدم استقالته من منصبه على خلفية تهم الفساد الموجهة له.









ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن مسؤولين في الحزب لم تسمهم، إن نتنياهو لا ينوي الاستقالة، وقال في محادثات مغلقة إن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ارتكب خطأ عندما قرر الاستقالة، وأنا لن أكرر خطأه، ولن أستقيل.







ومنذ توجيه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، ومحاكمته بـ 3 تهم فساد في 3قضايا مختلفة، يتعرض نتانياهو لمحاولات لدفعه خارج المشهد السياسي الإسرائيلي.







وبدأت هذه المحاولات من خلال مطالبة أعضاء في حزب الليكود بإجراء انتخابات، لاختيار خليفة لنتانياهو في رئاسة الحزب، وهو ما يرفضه نتانياهو بشكل نهائي.







ويرفض نتانياهو التهم الموجهة إليه، واعتبرها في سياق محاولة لإقصاء اليمين الإسرائيلي من الحكم في إسرائيل، كما طالب بالتحقيق مع المحققين الذين حققوا معه، ووجهوا لهم 3 تهم بالفساد وخيانة الأمانة.