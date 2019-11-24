نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي، حيث فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد نتيجة التعادل الإيجابي على ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد نتيجة التعادل الإيجابي على نظيره مانشستر يونايتد، حيث تقدم جون فليك لشيفيلد بالهدف الأول في الدقيقة 19 من زمن المباراة، وأضاف "ليس موست" الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

قبل أن يقلب مانشستر يونايتد الطاولة على شيفيلد بثلاثية، تناوب على تسجيلها كلاً من براندون ويليامز، وميسون غرينوود، وماركوس راشفورد في الدقائق 72، 77، 79 من زمن المباراة، ليخطف شيفيلد صاحب الأرض والجمهور التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق أوليفر مكبورني.

ترتيب مانشستر يونايتد وشيفيلد

رفع مانشستر يونياتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 5 مواجهات.

بينما يحتل شيلفيد يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 3 مواجهات.