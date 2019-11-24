متحدث "البرلمان" يكشف توقيت التعديل الوزاري

عق الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الأخبار المتداولة حول التعديل الوزاري المرتقب تتحدث بأنه سيكون خلال أيام، قائلا إنه غير مهتم كثيرًا بتغير أسماء الوزراء، ولكنه مهتم بالعمل فقط، معقبًا: "لدينا رئيس لا يرضى بأي بديل للإنجاز"



وتابع "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن حركة الرئيس السيسي السريعة فرضت على مؤسسات الدولة أداء معين، لافتَا إلى أن الرئيس يريد مسؤولين شرفاء قادرين على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.



وأشار إلى أن الحقائب الوزارية الاقتصادية في حاجة إلى وزراء لديهم رؤية قابلة للتنفيذ، وليس رؤى حالمة بعيدة عن أرض الواقع، مضيفًا أن الرئيس السيسي يريد وزراء لديهم رؤية واضحة ويهتمون بمشاكل المواطنين.

