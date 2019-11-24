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الزراعة: تذكرة حديقة حيوان الجيزة 5 جنيهات ماعدا يوم الثلاثاء 65 جنيهًا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:42 م
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حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
كساب أحمد
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قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة قامت برفع سعر تذكرة حديقة الحيوان يوم الثلاثاء فقط، لـ65 جنيهًا، وهذا اليوم كانت تغلق فيه الحديقة، وهذا يأتي في اطار العمل على تعظيم موارد الحديقة، معقبة: "يوم الثلاثاء، مفيش فيه جمهور، ونعمل على زيادة موارد الحديقة".

وتابعت نائب وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الوزارة تعمل على تطوير الحديقة من خلال زيادة اعداد دورات المياه، واعداد أماكن خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير بعض بيوت الحيوانات لكي تعود الحديقة لوضعها العالمي مرة أخرى.

وأضاف: "احنا عايزين نقدم خدمة متميزة، وتوفير الحيوانات الناقصة اللي في الحديقة"، مشيرة إلى أن ثمن حديقة الحيوان ما زال 5 جنيهات ما عدا يوم الثلاثاء 65 جنيهًا.

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الكلمات المفتاحية

موارد الحديقة سعر تذكرة حديقة الحيوان الزراعة الحيوانات

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