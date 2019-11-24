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انطلاق منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي.. يناير المقبل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تنعقد الدورة السنوية الرابعة لمنتدى الطاقة العالمي الذي ينظمه المجلس الأطلسي، في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير2020، والذي يستهل من خلاله "أسبوع أبوظبي للاستدامة" فعالياته، تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 



 يجمع الحدث الذي يُعقد على مدار ثلاثة أيام كوكبة من أبرز الشخصيات السياسية وقداة الفكرة العالميين والإقليميين، لإرساء أجندة الطاقة العالمية للعام الجديد، ومناقشة التداعيات الجيوسياسية والجيواقتصادية طويلة الأمد التي يشهدها هذا القطاع المتسم بالمتغيرات.



ومن المقرر أن تركز مناقشات الدورة المقبلة من المنتدى على التحول في مجالي النفط والغاز بقطاع الطاقة، وتوفير التمويلات لتأمين مستقبل القطاع، والعلاقات المتداخلة في عصر التطورات الجيوسياسية الجديد، كما سيواصل المنتدى التركيز على القضايا التي أثيرت في دورة العام الماضي والمتعلقة بالطاقة في دول جنوب وشرق آسيا بصفتها مركزاً متنامياً للطلب على منتجات الطاقة.



ويُقام المنتدى بالشراكة مع كلٍ من وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "نفط الهلال" ومقرها في الشارقة بصفتها رئيساً بلاتينياً مشاركاً.
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الكلمات المفتاحية

يناير منتدى انطلاق المقبل الطاقة العالمي أبو ظبي

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