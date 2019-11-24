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عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:17 م
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ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
السيد علي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن مكالمة هاتفية جمعت الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم نادي برشلونة، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي.

ونشرت صحيفة دون بالون الإسبانية، تفاصيل المكالمة التي جمعت البرغوث الأرجنتيني والمدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي.

وأكد ميسي خلال المكالمة: "‏اللعب كـ مهاجم وهمي ؟ لقد كان شيئًا أخذته بكل سهولة ، كطفل أحببت أن ألعب بهذه الحرية. قبل الكلاسيكو في البرنابيو عام 2009 ، اتصل بي جوارديولا وأخبرني أننا سنلعب بشكل مختلف”.

وإختتم ليونيل ميسي معلناً عن تفاصيل مكالمته مع بيب : "بالفعل لعبت المباراة في مركز المهاجم الصريح وأكد لي جوارديولا أنني قدمت مباراة كبيرة افضل من هينري وإيتو".

ونجح الفريق الكتالوني مساء أمس السبت في الفوز علي ليجانيس الاسباني، ومواصلة تصدر الدوري الاسباني الممتاز برصيد 28 نقطة.

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ميسي وجوارديولا ليونيل ميسي بيب جوراديولا الصجافة الإسبانية الدوري الاسباني الدوري الإنجليزي

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