أحمد عز عن صورته بجوار أحد التماثيل: "في شبه؟"

نشر الفنان أحمد عز، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهر "عز"، في الصورة التي قام بنشرها مرتدياً بدله في غايت الأناقة مع نظارة وحذاء باللون الأسود يليق مع البدلة، وهو ويقف بجانب تمثال معلق قائلاً: "في شبه ؟".

وجاءت التعليقات علي الصورة من الجمهور علي النحو التالي " أحمد أحلي والله"، طبعا في شبه أمال، انت أحلي يا عز، يا عمري في شبة بس انت افخم، والله انت أحلي يا نجم".





جدير بالذكر أن " عز" شارك مؤخرا في " أولاد رزق 2"، بطولة احمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح ، نسرين أمين،أحمد داود، خالد الصاوي، كريم قاسم، ريم مصطفي، غادة عادل ، آسر ياسين، من إخراج طارق العريان، وسيناريو صلاح الجهيني، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.





ويذكر أن احمد عز شارك في العديد من الأعمال الفنية ومنها "الممر"، بطولة احمد عز، إياد نصار، احمد رزق، احمد فلوكس، احمد صلاح حسني، محمد فراج، وتأليف شريف عرفة ، سيناريو أمير طعمية، إنتاج هشام عبدالخالق.





ويذكر أن احمد عز شارك في العديد من الاعمال الفنية ومنها " أبو عمر المصري"، " الديزل"، "تورا بورا"، "الشبح"، "الرهينة"، "ملاكي إسكندرية"، "المصلحة "، "الرهينة"، "حب البنات"، "حلم عزيز"، "سنة أولي نصب"، " هاتولي راجل"، " مسجون ترانزيت"، "الإكسلانس"، "مللك الرووح"، "الأدهم "، "السندباد عماد" ،"365 يوم سعادة"، "بدل فاقد"، "أمير في رحلة الأساطير"، "ياسين وبهيه"، "عيد في ريال مدريد".







