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محافظ الدقهلية: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشابين اللذين تعديا على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:21 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية،على تعدي شابين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، في إحدى مدن محافظة الدقهلية، قائلًا: "يؤسفني ما حدث، ولكن المباحث تحركت وقامت بالقبض على الشابين اللذين تعديا على الشاب المعاق".

ولفت محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن ما حدث حالة فردية، والمحافظة ترفض التعدي دئمًا على أي مواطن أيًا كان بنيانه الجسماني، مشيرًا إلى أنه حزين بصورة كبيرة من التعدي على شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أن المصريين يتعاملون بإنسانية كبيرة مع اخوتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام، وسيتم التحقيق مع الشبان الذي تعديا على شاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيحصلون على أقصى عقوبة ممكنة، مشيرًا إلى أنه سيقابل الشباب المعتدى عليه، بعد انتهاء التحقيق في القضية بإذن الله.

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مصر محافظ الدقهلية اخبار اجراءات

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