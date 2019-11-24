استشاري نفسي: مريض الوسواس القهري اذا انتحر "ليس كافر"



وأشار "هندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن مرضى الزهان الهوس العقلي، و8% يتطور بهم الأمر إلى الإصابة بالوسواس القهري عندما يقدمون على فعل معين مثل الانتحار فهو ليس كافر، لأنه قام بهذا الفعل ليس برغبة منه.



وأضاف أن هناك عدة متلازمات حركية لمريض الوسواس القهري ومنها أنه يردد أخر كلمة في الحديث، ويسير بطريقة الزجزاج، وغير متزنين دينيا، منوهًا بأن علاج مريض الوسواس القهري يكون بالعقاقير لضبط كمياء المخ.



هذا وقد أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن وفاة الطالبة شهد والمعروفة إعلاميا بـ طالبة الصيدلة وتبين أنها مصابة بالوسواس القهري.

هذا وقد أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن وفاة الطالبة شهد والمعروفة إعلاميا بـ طالبة الصيدلة وتبين أنها مصابة بالوسواس القهري.

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن 35% من الأسباب المؤدية للانتحار أسباب عقلية وعصبية وليست نفسية، منوهًا بأن 20% ممن يصابون بزهان الهوس الاكتئابي وهو خلل في كيمياء المخ يجعل المريض ينتابه حالة نفسية معينة، ويكون الفرد غير مسيطر على انفعالاته وقراراته.