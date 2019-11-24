كنيسة العذراء للكاثوليك بقبة الهواء تقيم يوماً ترفيهيا



جدير بالذكر أن اجتماع رواد فرح وعطاء ينعقد بصفة مستمرة، وذلك في السبت الثاني من كل شهر، ويبلغ عدد أعضاؤه نحو ستين عضوًا.

أقامت كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء في شبرا، اليوم الاحد، يوما ترفيهيا لاجتماع رواد فرح وعطاء إلي المركب الذهبية بالجيزة، وذلك تحت رعاية الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة.حضر فعاليات اليوم فئة كبار السن بإجمالي سبعة وعشرين فردًا، حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي الصباحي بالكنيسة، ثم التوجه لبدء فعاليات اليوم.وتضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات مثل: إفطار جماعي، أغابي ومشروبات، مسابقات فنية.