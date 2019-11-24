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مصر تحقق لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:08 م
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بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة
بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة
الفجر الرياضي
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حقق منتخب مصر للمصارعة الحرة لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعه الحرة والتي أقيمت اليوم على الصالة الدولية باتحاد الشرطة الرياضي ،  بمشاركة 10 دول هي ، مصر والسعودية والكويت والسودان والأردن وفلسطين واليمن والبحرين وقبرص والهند وكازاخستان وشاركت بعض الدول بحكام فقط ، حضر مراسم التتويج اليوم المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والتونسى كمال بوعزيز نائب لجنة الحكام الدولية ونائب أول رئيس الاتحاد العربي وممثل الاتحاد الدولي بالبطولة واللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة والعميد هاني عبدالفتاح نائب الرئيس والعميد محمد محمود عضو الاتحادين المصري والافريقي والمنسق الاعلامي للبطولة ومحمد عمارة عضو المجلس والعقيد عادل إبراهيم مصطفى عضو المجلس ومدير البطولتين ورؤساء الوفود المشاركة .

 

 حيث حقق علاء شيبة "مصر" المركز الأول في منافسات وزن 57 كيلو جراما ، وجاء طارق محمد "مصر" في المركز الثاني ثم فتحي محمد "السودان" فى المركز الثالث ، وحقق محمد عبدالوهاب "مصر" لقب منافسات وزن 61 كيلو جراما ، وجاء رامي إسماعيل "السعودية" في المركز الثاني ثم  محمود إسماعيل "مصر" في المركز الثالث وفي المركز الرابع صدام حسن "اليمن" ، وحقق فتحي طارق "مصر" المركز الاول في منافسات وزن 65 كيلو حراما ، وجاء في المركز الثاني محمود شعبان "مصر" ثم حسين عبدالله "اليمن" في المركز الثالث، في حين حقق فارس عبدالغني "مصر" المركز الأول في منافسات وإن 70 كيلو جراما ، وجاء في المركز الثاني احمد محمود "مصر"  ، ثم فارس أحمد "مصر" في المركز الثالث .

 

وفي منافسات وزن 74 كيلو جراما حقق عمرو رضا "مصر" المركز الأول ، وحقق ارزو شاميل "الأردن" المركز الثاني ، وجاء في المركز الثالث أحمد السيد "مصر" ، وفي منافسات وزن 79 كيلو جراما حقق سيف الدين شكري  "مصر" المركز الأول ، وجاء في المركز الثاني عبدالكريم محمد "الأردن"  ثم إبراهيم أحمد "مصر" في المركز الثالث ، واحتل عمر عادل "مصر" المركز الأول في منافسات وزن 86 كيلو جراما ، وجاء أبوبكر السيد "مصر" في المركز الثاني ، ثم جوما بوبكر "السودان" و خالد مرزوق "مصر" في المركز الثالث ، في حين احتل محمد سيد "مصر" المركز الأول في منافسات وزن 92 كيلو جراما ، وجاء عادل عبدالحميد "مصر" في المركز الثاني ، ثم هشام أحمد "مصر" في المركز الثالث ، وفي منافسات وزن 97 كيلو جراما حقق حسام محمد "مصر" المركز الأول ، وجاء أحمد عماد "مصر" في المركز الثاني ، ثم محمد علاء "مصر" في المركز الثالث ، في حين حقق القبرصي كوسيليدس اليكسيوس المركز. الأول في منافسات وزن 125 كيلو جرام ، وجاء يوسف مصطفي "مصر" في المركز الثاني ، ثم أحمد السيد "مصر" ومحمد حسن مصر  في المركز الثالث.

 

وكانت مصر قد حققت لقب البطولة في المصارعة الرومانية والتي أقيمت أمس برصيد 250 نقطة .

 

واحتلت مصر المركز الأول عن جدارة واستحقاق برصيد  245 نقطة وحصلت السودان على المركز الثاني برصيد 79  نقطة في حين احتلت اليمن  المركز الثالث برصيد 59 نقطة ثم  الأردن في المركز الرابع برصيد 48 نقطة وجاءت قبرص في المركز الخامس برصيد 35 نقطة ثم السعوديه في المركز السادس برصيد 20 نقطة وحصلت الكويت على  10نقاط احتلت بهم المركز السابع.

مصر تحقق لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة (صور)
مصر تحقق لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة (صور)
مصر تحقق لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة (صور)
مصر تحقق لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة (صور)
مصر تحقق لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة (صور)
مصر تحقق لقب بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة الحرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر فلسطين رياضة بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة المصارعة

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