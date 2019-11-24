طارق السيد مدرب المنيا: مباراه ديروط كانت قوية وأتمني الفوز على الفيوم

قال طارق السيد المدير الفني للمنيا بأن مباراه فريقة أمام ديروط، كانت قويه وصعبه للغاية، رغم الفوز، والحصول على الثلاث نقاط.



وأشار المدير الفني للفريق النياوي، إلى أن فريق ديروط فريق قوي، وأنة قام بإعداد لاعبيه نفسياً، قبل خوض المباراة، مشيداً بروح وأداء لاعبي المنيا التي ظهرت خلال اللقاء.



وأضاف السيد بأنه من سوء الحظ عدم وجود توقف في المسابقة، وذلك من أجل معالجه بعض الأمور في الناحية البدنية، حيث ذكر بأن الجهد البدني يحتاج الى وقت، للوصول باللاعب إلي أقصي جهد في اللقاءات.



وتابع السيد، بأنه يسعي لتحقيق الانتصار في مباراه الفيوم القادمه، حيث ذكر بأننا سنطوي صفحه لقاء ديروط اليوم، وسنفكر في لقاء الفيوم القادم.



وقدم المدير الفني، الشكر والتقدير للاعبين علي هذا الأداء القوي، متمنيا تحقيق الفوز في قادم المباريات.



وكان نادي المنيا قد فاز علي فريق ديروط، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة، لمسابقة دوري القسم الثاني، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.