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جونسون يقدم وعداً جديداً للاتحاد الأوروبي بمناسبة "عيد الميلاد"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:05 م
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بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطاني
ترجمة - منة الشريف
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وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، "بإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"؛ حيث تعهد حزب المحافظين الذي يتزعمه بالانتخابات، بعقد اتفاق بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان قبل عيد الميلاد.

ومع توجه بريطانيا إلى صناديق الاقتراع في 12 ديسمبر، قام المحافظون الحاكمون بإصدار بيان انتخابي، وعد فيه بمزيد من إنفاق القطاع العام ولا تمديدات أخرى للرحيل المطول عن الاتحاد الأوروبي.

كما تعهدوا بعدم فرض ضرائب جديدة، مما يميز حزب العمل المعارض الذي وعد برفع الضرائب على الأغنياء والشركات لتمويل توسع كبير للدولة.

ولكن البيان لم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول مجالات السياسة الأخرى؛ حيث أراد المساعدون لـ"جونسون" أن يلعبها بشكل آمن، بعد أن شهدت خطط الرعاية الاجتماعية في عام 2017 تقدمًا في استطلاع للرأي استفاد منه سلفه تيريزا ماي.

كما يعتبر جونسون، هو المرشح المفضل للفوز في الانتخابات، حسب استطلاعات الرأي.

وقال رئيس الوزراء، وهو يطلق البيان في بلدة تيلفورد بوسط اللغة الإنجليزية: "انجزوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسنرى موجة من الاستثمار في هذا البلد مكبوتة".

وأضاف أنهم، انجزوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويمكننا تركيز قلوبنا وعقولنا على أولويات الشعب البريطاني.

واستبعد أيضًا السعي للحصول على مزيد من التأخير لصفقة البريكسيت، قائلًا في بيان حزبه: "لن نمد فترة التنفيذ إلى ما بعد ديسمبر 2020".

وعلى النقيض من نهج حزب العمل للإنفاق والضرائب، تعهد بيان جونسون، بعنوان "احصل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإطلاق العنان لإمكانات بريطانيا"، بتجميد ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ذات القيمة المضافة ومدفوعات الضمان الاجتماعي.

وبدلًا من ذلك، وعد بمبلغ 23.5 مليار جنيه استرليني (30.2 مليار دولار) بتخفيضات ضريبية "معقولة" وإنفاق أعلى، بما في ذلك الخدمات الصحية الوطنية التي ستكسب 50000 ممرضة.

وتعثرت تعهداته في زيادة الإنفاق المخطط لـ 83 مليار جنيه، وقال جونسون، الذي صوره حزب المعارضة على أنه موجود في جيوب المليارديرات، إنه كان يستهدف إجراءاته تجاه أولئك الذين هم أقل ثراءً.

وأعلن حزب العمل في وقت سابق التزامًا آخر بالإنفاق، ووعد بتعويض أكثر من ثلاثة ملايين امرأة فقدن سنوات من مدفوعات معاشات الدولة عندما تم رفع سن التقاعد.

إنفاق كبير على الانتخابات
طرحت مؤسسات الفكر والرأي مثل معهد الدراسات المالية أسئلة حول الكيفية، التي سيمول بها المحافظون والعمل خططهم.

وقال إدوين مورغان، مدير السياسة بمعهد المديرين: "سيظل قادة الأعمال يرغبون في رؤية القيمة مقابل المال من تعهدات الإنفاق المحافظ، وهناك بعض المخاوف من أن يتحول هذا إلى انتخابات كبيرة الإنفاق".

وبعد انتخابات دامت ثلاث سنوات لمغادرة الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء عام 2016، ستُظهر انتخابات ديسمبر إلى أي مدى مزقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولائها السياسية التقليدي وستختبر جمهور الناخبين الذين سئموا من التصويت.

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الكلمات المفتاحية

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي حزب المحافظين بوريس جونسون الضرائب البريكسيت

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