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أهداف مباراة - المحرق البحريني 0 × 1 الإتحاد السكندري | إياب دور الـ 16 من البطولة العربية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:50 م
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الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
محمد مرعي
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صعد نادي الاتحاد السكندري إلي دور الثمانية من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد أن تغلب على المحرق البحريني.

وحسم زعيم الثغر، مواجهة المحرق البحريني على أرضه ووسط جمهور، بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ضمن إياب دور الـ16 من البطولة العربية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد خالد قمر مهاجم سيد البلد، في الدقيقة 73 عبر رأسية استقبلها من عرضية رائعة أسكنها في شباك الفريق البحريني.

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