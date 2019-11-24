القناة يواصل تدريباتة استعدادًا لموقعة سيراميكا في غياب الجمل



بدء الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة استعداداته للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له الخميس القادم في إطار الجولة الخامسة من دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة.



وغاب عن التدريب المدير الفني للفريق حمزة الجمل لإصابته بنزلة برد شديدة ألمت به منذ يومين ولازال يتعافي منها فيما قاد تدريبات اليوم المدرب العام محمد حمص والمدرب المساعد ابرهيم ايكا.



اشتمل التدريب علي مربعات بالكرة وعرضيات ثم تقسيمة علي منتصف الملعب بمشاركة مدربي الفريق ومدرب حراس المرمى.



يذكر أن القناة يحتل المركز الرابع برصيد 8 نقاط من فوزين أمام جمهورية شبين والمريخ بهدف نظيف وتعادلين سلبيين أمام النجوم والداخلية.



بينما يتربع سيراميكا علي قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات امام بتروجيت والنصر والدخلية والزرقا.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 12 نقطة

2- منتخب السويس 9 نقاط

3- القناة 8 نقاط

4-النجوم 8 نقاط

5- جمهورية شبين 7 نقاط

6- كوكاكولا 6 نقاط

7- بتروجت 4 نقاط

8- الداخلية 4 نقاط

9- النصر 3 نقاط

10- المريخ نقطتين

11- الترسانة نقطتين

12- الزرقا نقطة وحيدة