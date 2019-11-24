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الحالة الصحية لمصابي الكلب المسعور بالإسكندرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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قال الدكتور أشرف هريدى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إن مستشفي شرق المدينة استقبلت جميع الحالات المصابة التي هاجمها كلب مسعور وعددهم 40 حالة جميعهم حالتهم مستقرة حيث تم علاجهم بالمستشفي عن طريق حقنهم بمصل الكلب.

 وأكد مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية، في تصريحات صحافية، أنه سيتم خروج جميع الحالات المصابة من المستشفى فور تحسن حالتهم، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التخلص من الكلب المسعور.

وأجمع أهالي منطقة ميامي شرق المدينة، أنهم يُعانون من انتشار الكلاب الضالة بشوارع المنطقة بشكل كبير، مما يسبب لهم حالة من الخوف علي ابنائهم أثناء سيرهم في الشوارع للذهاب إلى المدرسة.

كان شهد شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مهاجمة كلب مسعور للمارة في الشارع، مما تسبب في إصابة 40 شخصا، ونقلهم على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات العاجلة.
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مصر كلب مسعور الاسكندرية اخبار

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