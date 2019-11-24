إطلاق سراح وزير ناميبي سابق بعد يوم من اعتقاله









تم إطلاق سراح وزير الثروة السمكية السابق في ناميبيا برنارد إيساو، اليوم الأحد، بعد أن أعلن قاضي بالمحكمة العليا أن مذكرة توقيفه قبل يوم بتهمة الفساد غير صالحة.وتم القبض على عيسو، مع مدير عملاء سابق في شركة "إنفستك أسيت مانجمنت" في جنوب إفريقيا، "ريكاردو غوستافو"، بعد مزاعم بتورطهما في خطة لمنح تراخيص الصيد لشركة أيسلندية مقابل رشاوى.واستقال عيسو ووزير العدل السابق ساكيوس شانغالا، في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مزاعم الرشوة.ويُزعم أن الرجلين منحا حصصًا من سمك الماكريل لأكبر شركة لصيد الأسماك في أيسلندا "سامهيرجي" مقابل رشاوى، وقال السمرجي: إنه "استأجر مكتب محاماة للتحقيق في المزاعم".كما تقدم عيسو بطلب إلى محكمة وندهوك العليا لإعلان أمر اعتقاله واحتجازه باطل، قال محاميه أبولوس شيمكيليني: إن محققي لجنة مكافحة الفساد "ليس لديهم سلطة أو سلطة في القانون للتحقيق في غسل الأموال" وإصدار أمر قضائي.وقال قاضي المحكمة العليا هانيلي برينسلو في أمره: "أمر التوقيف فيما يتعلق بالمتقدم الصادر عن المدعى عليه الأول في 23 نوفمبر 2019، أعلن بطلانه جانبا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.كما استقال جيمس هاتويكوليبي، المدير الإداري لشركة "إينفيستك" في ناميبيا، بعد يومين من استقالة الوزراء، بعد مزاعم بأنه قاد هذه الخطة.وأوضح مدير عام لجنة التنسيق الإدارية بولوس نوا، أن المحققين سوف يتصلون الآن بالمحاكم مرة أخرى للتقدم بطلب؛ للحصول على أوامر اعتقال جديدة لعيسو والمتهمين معه، بما في ذلك شانغالا وهاتيكوليبي.ونفى عيسو ارتكاب أي مخالفات، لم تتمكن رويترز من الوصول إلى شانغهاي وهاتيكوليبي وغوستافو للتعليق.وأبلغ انفستك "رويترز" يوم الخميس الماضي، أن الأفراد تركوا البنك وأن الشركة ليس لها صلة بالقضية، وقالت إن "موظفيها السابقين لم يستخدموا مناصبهم في اينفستك، لتسهيل المخطط المزعوم بأي شكل من الأشكال".