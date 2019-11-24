Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد الباز عن مفيد فوزي: "معلوماته منقوصة وانتقاد الإعلام استهداف للدولة"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:55 م
Advertisements
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
أمنية فوزي
Advertisements
علق الإعلامي محمد الباز، على المقال الأخير للإعلامي مفيد فوزي الذى هاجم فيه الإعلام المصري، قائلًا: "مفيد فوزي ضرب كرسي في الكلوب"، لافتًا إلى أن مفيد فوزي لديه نقص في المعلومات بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن الصورة الإعلامية ليست كما صورها.

وأكد "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن انتقاد الإعلام جزء من استهداف الدولة المصرية، موضحًا أن الإعلام لسان الدولة ولسان الشعب.

وأشار الإعلامي، إلى أن الدولة في حالة حرب، وتشويه الإعلام يفقد الدولة سلاحها، متابعًا: "في ضرب وتشويه طول الوقت للإعلام وهذا لا يصب إلا في مصلحة المنصات المعادية"، لافتًا إلى أن ضرب الإعلام قطع للسان الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مفيد فوزي الصورة الإعلامية الدولة المصرية الإعلامي محمد الباز الإعلام

أخبار تهمك

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هازارد يوجه ضربة قاتلة لـ"ميسي" ويزف خبرا سعيدا لـ"صلاح"

منذ نصف ساعة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 10 ساعة

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الليلة.. مفيد فوزي في ضيافة محمد الباز على "90 دقيقة"

الكاتب والإعلامى الكبير مفيد فوزي مع محمد الباز فى 90 دقيقة.. الليلة

"الباز" يكشف مؤامرة الإخوان في بطولة الأمم الأفريقية لهز استقرار الدولة

محمد الباز: "تصريح رئيس اتحاد كرة اليد بشأن مكافآت المنتخب ضرب كرسي في الكلوب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

07:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status