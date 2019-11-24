محمد الباز عن مفيد فوزي: "معلوماته منقوصة وانتقاد الإعلام استهداف للدولة"

علق الإعلامي محمد الباز، على المقال الأخير للإعلامي مفيد فوزي الذى هاجم فيه الإعلام المصري، قائلًا: "مفيد فوزي ضرب كرسي في الكلوب"، لافتًا إلى أن مفيد فوزي لديه نقص في المعلومات بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن الصورة الإعلامية ليست كما صورها.



وأكد "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن انتقاد الإعلام جزء من استهداف الدولة المصرية، موضحًا أن الإعلام لسان الدولة ولسان الشعب.



وأشار الإعلامي، إلى أن الدولة في حالة حرب، وتشويه الإعلام يفقد الدولة سلاحها، متابعًا: "في ضرب وتشويه طول الوقت للإعلام وهذا لا يصب إلا في مصلحة المنصات المعادية"، لافتًا إلى أن ضرب الإعلام قطع للسان الدولة.

