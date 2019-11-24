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محمد خضير: مصر نجحت في إصلاح مناخ الاستثمار بالقارة الأفريقية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:53 م
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محمد خضير
محمد خضير
هدى عبدالرازق
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قال محمد خضير، الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن خطاب مصر خلال مؤتمر الاستثمار في إفريقيا 2019 يسعى إلى تعظيم فرص الاستثمار داخل القارة السمراء بشكل متكامل ما بين دول القارة، موضحا أن شركات القطاع الخاص المصرية منذ أكثر من 50 عاما لديها استثمارات ضخمة في عدد كبير من دول القارة.

وأضاف "خضير"، خلال حوراه في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه خلال الفترة الأخيرة قامت الحكومة المصرية بإحياء فرص استثمار القطاع الخاص داخل القارة واستغلال فرص المنافسة داخل هذه الأسواق، لافتا إلى أن عملية جذب الاستثمارات والتبادل التجاري بين دول القارة تحتاج إلى بنية تحتية للربط بينهما.

وأشار الرئيس الأسبق لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن هناك مقومات وركائز رئيسية لإصلاح عملية مناخ الاستثمار لكل دولة، ومنها إصلاح المناخ العام للاستثمار والبنية التحتية وتحقيق انطباع إيجابي عن الدولة بصفة عامة، مؤكدا أن مصر نجحت بشكل كبير في هذا الملف.
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مؤتمر الاستثمار في إفريقيا الاستثمار في افريقيا أفريقيا 2019

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