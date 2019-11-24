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روما يكتسح بريشيا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:46 م
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روما
روما
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حقق فريق روما فوزا كبيرا على بريشيا بثلاثة أهداف نظيفة في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

 

وسجل أهداف روما كريس سمولينج وجيانلوكا مانشيني وإدين دزيكو في الدقائق 49 و57 و66.

 

ورفع روما رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بريشيا سبع نقاط في المركز العشرين الأخير.

 

وفي المباراة الثانية، انتزع فيرونا فوزا صعبا من فيورنتينا 1 / صفر.

 

ويدين فيرونا بالفضل في هذا الفوز للاعبه صامويل دي كارميني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

 

ورفع فيرونا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 10 نقاط في المركز العاشر.

 

وفي المباراة الثالثة، فاز لاتسيو على مضيفه ساسولو 2 / 1.

 

وتقدم شيرو إيموبيلي للاتسيو في الدقيقة 34 وتعادل فرانشيسكو كابوتو لساسولو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وسجل فيليبي كايسيدو هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

 

ورفع لاتسيو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد ساسولو عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

وفي المباراة الرابعة، فرط فريق بارما في فوز كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه بولونيا 2 / 2 .

 

وتقدم بارما بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 17 وتعادل رودريجو بالاسيو لبولونيا في الدقيقة، 40 ثم سجل سيموني ياكوبوني الهدف الثاني لبارما في الدقيقة 71، قبل أن يسجل بليريم جيمايلي هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

ورفع بارما رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، كما رفع بولونيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

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