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"خلاص بقا كفاية عليها إهانة" بدرية طلبة تدعم منى فاروق

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:44 م
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منى فاروق
منى فاروق
رشا عادل
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عبرت الفنانة بدرية طلبة، عن غضبها من الإهانة التي يوجهها الجمهور للفنانة مني فاروق بعد نشر فيديوهات إباحية لها مع مخرج شهير.

ونشرت بدرية طلبة، صورة للفنانة مني فاروق، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت بدرية على الصورة قائلة:"أرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء بني ادمة غلطت واخدت جزائها وأعترفت بخطائها وطلعت وقالت بدموع عنيها أنا أسفة أنا غلطت يبقي لازم نرحمها لان ربنا بيسامح انت ياعبد مش حتسامح؟؟ خلاص بقي كفايه عليها أهانة وربنا يسترنا جميعًا كل أبن أدم خطاء كلنا مليانين عيوب الفرق بينها وبين ناس كتير ان الكتير دول ربنا سترهم فارجوكم بلاش وكفايه سيبوها تعيش وتبدء من جديد وكل واحد ينشغل بعيوبه ويصلحها وميركزش في عيوب غيره وأدعولها تبدء من جديد وربنا يسامحها ويوفقها"، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور بدرية.

ويذكر مني فاروق، تعرضت لإهانة وغضب شديد من جمهورها بعد نشر مجموعة من المقاطع فيديو إباحية  لها مع مخرج شهير، حيث ألقى القبض عليها بعد نشر هذه الفيديوهات، ولكنها خرجت بعد أن أثبتت أن هذا المخرج تزوج بها.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة، مسرحية "عودة ريا وسكينة، الذي تدور أحداثها في إطار كوميدي، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولتها إنتصار.
"خلاص بقا كفاية عليها إهانة" بدرية طلبة تدعم منى فاروق
"خلاص بقا كفاية عليها إهانة" بدرية طلبة تدعم منى فاروق
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