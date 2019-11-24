تنفيذ 10 قرارت إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية (صور)

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم شرطة محرم بك، وشرطة المسطحات المائية، استهدفت إزالة التعديات على أراضي الثروة السمكية مناطق أبيس الثامنة وطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي.



جاء ذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة حملات الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة حق الشعب وتطبيق القانون على المخالفين.



قال العميد فادي وديع رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة واسترداد 38 ألفًا و490 مترًا مربعًا من أراضي الثروة السمكية.



و تشمل الموجة الـ 14 جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقم واضعي اليد عليها بسداد رسوم الفحص أو المعاينة.

