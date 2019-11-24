تكريم عدد كبير من هيئة التمريض في الاحتفال باليوم العالمي للتمريض بالفيوم

أقامت نقابة التمريض بالفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم ومستشفى الفيوم العام احتفالية بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام مديرية الصحة بالفيوم، لتكريم الممرضة المثالية لمحافظة الفيوم، بمناسبة اليوم العالمي للتمريض.



حضر الحفل كل من الدكتورة أمال محمد هاشم وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد عبد الله على مدير مستشفى الفيوم العام والأستاذ محمد على نقيب تمريض الفيوم والأستاذة سامية كامل مدير إدارة تمريض الفيوم ومن أعضاء نقابة التمريض بالفيوم الأستاذ احمد نايل والأستاذ محمد صلاح والأستاذة أمل سيد والأستاذة سناء إسماعيل والأستاذة منى عجمي والأستاذة هيام.



وتضمن الحفل تكريم عدد كبير من الممرضات المتميزة ممثلة من إدارات ومستشفيات الصحة المثاليات وإعطائهم شهادات تقدير وتكريم من النقابة تقديرًا لجهودهم الحثيثة لخدمة وراحة المرضى ومساهماتهم في نجاح المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واختتم الحفل بتقديم تكريم خاص من نقابة التمريض إلى الدكتورة أمال محمد هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم،

الذين تقوم بالدور الفعال في التعاون مع هيئة التمريض والعمل على راحتهم والارتقاء بمستواهم ودعمهم الدائم.