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بلباو يتخطئ أوساسونا بثنائية في الليجا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:39 م
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اتليتك بلباو
اتليتك بلباو
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حقق نادي أتليتك بلباو فوزا مهما على نظيره أوساسونا بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

 

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بنفس المرحلة عن فوز ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر على مضيفه إيبار، فيما تعادل خيتافي 1 / 1 مع مضيفه إسبانيول.

 

وارتفع صيد بلباو، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، إلى 23 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أوساسونا، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ أكثر من شهر، عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

 

وبادر إينياكي ويليامس بالتسجيل لمصلحة بلباو في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل لويس إيزيكل أفيلا لأوساسونا في الدقيقة 76.

 

ولم تدم فرحة أصحاب الأرض بالتعادل طويلا، بعدما أحرز كينان كودرو، هدف الفوز الثمين لبلباو في الدقيقة 79.

 

واقتنص ديبورتيفو ألافيس فوزا مثيرا ومتأخرا 2 / صفر من ملعب مضيفه إيبار.

 

وارتفع رصيد ألافيس، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين توقف رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

 

وافتتح أليكس فيدال التسجيل لفريق الافيس في الدقيقة 85، فيما تكفل خوسيلو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90.

 

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء خيتافي مع مضيفه إسبانيول في وقت سابق اليوم.

 

وتقدم خيتافي بهدف سجله خايمي ماتا في الدقيقة الثالثة، وتعادل وو لي لإسبانيول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

 

ورفع خيتافي رصيده بعد هذا التعادل إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع إسبانيول رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

 

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رياضة بلباو اوساسونا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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